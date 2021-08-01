هذه المؤشرات تدل على ارتفاع السكر.. تعرف عليها

ارتفاع السكر من الأمراض التي أصبحت أكثر شيوعا و أنتشارا بين الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، و ينشأ مرض السكري عندما يصبح هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم أقل فعالية.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم هم أكثر عرضة بثلاث مرات لمواجهة مشاكل الأسنان من أولئك الذين ليس لديهم هذه الحالة، وفقا لما نشره موقع express.

أوضحت جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة أن ارتفاع سكر الدم يؤدي إلى زيادة السكر في لعابك لأنه أرض خصبة مثالية للبكتيريا، تنتج البكتيريا حامضًا يهاجم مينا الأسنان ويتلف اللثة، يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم أيضًا إلى تلف الأوعية الدموية في الفم ، مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات، كما يمكن ربط كل من تسوس الأسنان والتهاب اللثة وجفاف الفم بمستويات عالية من السكر في الدم.

إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتأثر أيضًا الأنسجة والعظام التي تدعم الأسنان وهذا ما يعرف باسم التهاب دواعم السن.

أعراض التهاب اللثة

-رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة)

-طعم كريه في فمك

-ارتخاء الأسنان الذي قد يجعل تناول الطعام صعبًا

-مجموعات القيح التي تظهر تحت اللثة أو الأسنان (مثل خراجات اللثة)

نصائح للعناية بالأسنان

-توصي NHS بالفرشاة مرتين يوميًا ، مرة قبل النوم ، لمدة دقيقتين.

-تأكد من أن معجون الأسنان الذي تستخدمه يحتوي على حوالي 1350 جزء في المليون إلى 1500 جزء في المليون من الفلورايد ستكون هذه المعلومات على جانب أنبوب معجون الأسنان.

-أما بالنسبة لغسول الفم ، فمن الأفضل استخدامه في وقت بديل (وليس عند تنظيف أسنانك)، هذا لأنه يغسل الفلورايد الموجود في معجون الأسنان ، المعدن الذي يساعد على منع تسوس الأسنان.

تقترح NHS أيضًا تنظيف الأسنان بالخيط يوميًا ، قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة ، وزيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل كل عامين.

يمكن أن تزيل علاجات الأسنان ، مثل المقشر والتلميع ، البلاك والجير المتراكم على الأسنان وهذا "تنظيف احترافي".