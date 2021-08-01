50 مليون سائح تنتظرهم فرنسا

باريس (أ ف ب)

تأمل فرنسا في استقبال 50 مليون سائح أجنبي هذا الصيف معظمهم من أوروبا، بينما سيبقى الزوار الدوليون «البعيدون» غائبين، كما قال وزير الدولة للسياحة جان-بابتيست ليموين في مقابلة مع «جورنال دو ديمانش».

وقال ليموين: «نأمل بأن نستقبل هذا العام 50 مليون سائح أجنبي، مقارنة بـ35 مليوناً العام الماضي، و90 مليوناً في العام 2019».

وأضاف: «هناك سياح أوروبيون من بينهم ألمان وهولنديون وبلجيكيون... في المقابل، يأتي عدد أقل من البريطانيين، مثل العام الماضي، لأن حكومتهم فرضت عليهم أسبوعين من الحجر الصحي بعد عودتهم».