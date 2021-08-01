يوتيوب يعلق محطة بسبب معلومات مضللة

سيدني (أ ف ب)

أعلن موقع يوتيوب الأحد أنه علّق قناة سكاي نيوز أستراليا من منصته لمدة أسبوع بسبب نشرها معلومات مضللة عن كوفيد-19.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحليل مقاطع فيديو حمّلتها القناة التلفزيونية التي يملكها قطب الإعلام روبرت مردوخ.

وقال الموقع في بيان: «لدينا سياسات واضحة تجاه المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 بهدف منع انتشار معلومات كاذبة عن فيروس كورونا قد تضر العالم». ومع امتلاكها 1.86 مليون مشترك على يوتيوب، يتابع القناة التي تملكها شركة تابعة لمجموعة «نيوز كورب» التي يملكها مردوخ، محافظون خارج أستراليا. وتنتشر منشوراتها التي يشكك بعضها في وجود الجائحة وفعالية اللقاحات، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم.