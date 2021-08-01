شريف دسوقي في «وقفة رجالة»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقد الفنان شريف دسوقي على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم «وقفة رجالة» ليكون أول عمل سينمائي يشارك في بطولته بعد بتر قدمه، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد.

وقال شريف دسوقي: أتمنى أن يحقق نفس نجاح الجزء الأول، والذي تسبب في إصابتي في قدمي ونتج عن هذه الإصابة بترها قبل شهرين.

وأشار شريف دسوقي إلى أنه يعرض له يوم 4 أغسطس القادم فيلم النمس والإنس مع محمد هنيدي، ومنة شلبي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وقال: أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي وتشمل العديد من المغامرات، ويجسد خلاله شخصية «عبيد»، وهو والد الفنان محمد هنيدي .

وقال دسوقي: مشغول حالياً ببروفات العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، حيث أقف لأول مرة أمام العملاق يحيى الفخراني، عن رائعة الشاعر بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي والتي عرضها قبل ذلك الفخراني تحت اسم «ليلة من ألف ليلة»، يشارك في بطولة العرض مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: إياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، ويقوم بإخراج العمل مجدي الهواري، وتنطلق عروضها يوم 17 أغسطس الجاري.