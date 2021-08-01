نرمين الفقي مع «ذئاب في الوادي»؟

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد نرمين الفقي لتصوير دورها في مسلسل «ذئاب في الوادي»، الذي تأجل تصويره طوال العامين الماضيين لأسباب إنتاجية، ويشاركها بطولته محمد رياض، ومنذر رياحنة.

وقالت نرمين إنها تجسد في المسلسل شخصية فتاة تدعى «نحمدو»، وهي ابنة بلد تمتاز بالشهامة، وتبيع الشاي والقهوة والطعام لعمال اليومية في مواقع البناء، لتعول أسرتها وتنفق على أمها الكفيفة، وتتمتع بجمل آخاذ يجعلها مطمعاً للكثيرين، إلى أن تقع في غرام شاب صعيدي.

وأشارت إلى أنها تستأنف قريباً تصوير باقي مشاهدها في مسلسل «شارع 9» مع رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، وإدوارد، ومنة عرفة، وتأليف حسين محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وتدور أحداثه حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، ومنها علاقة الأب بأولاده، والزواج العرفي، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وكانت الفقي شاركت خلال شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسلي «ضل راجل» مع ياسر جلال ونور، و«النمر» مع محمد عادل إمام وفرح الزاهد.