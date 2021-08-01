قرصان في شوارع المغرب

محمد نجيم (الرباط)

في مشهد مثير للإعجاب والدهشة، يقف الشاب المغربي الذي يطلق عليه في مدينة آسفي لقب أسامة سبارو، واسمه أسامة حسني هو شاب غريب الهيئة والأطوار يشدك لباسه الغريب الشبيه إلى أبعد الحدود بلباس الممثل العالمي جوني ديب في فيلم «قراصنة الكاريبي»، كما برع هذا الشاب في تقليد تسريحة الشعر ونظرته الحادة التي عرف بها هذا القرصان جاك سبارو. ويقول أسامة أو جاك سبارو المغربي، إنه لم يتمالك نفسه وهو يشاهد فيلم قراصنة الكاريبي وأعجب بشخصية بطل الفيلم، ، فقرر أن يقلده في تسريحة شعره وملابسه وما يحمله من وسائل الدفاع عن النفس.

وأضاف: أتعرض للتهكم والسخرية من طرف البعض لأنهم لا يعرفون أن ما أمتهنه هو نوع من أنواع «فن الشارع»، الذي يحظى بمكانة محترمة ومتميزة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. زار أسامة الحسني الكثير من المدن المغربية، والتقى بعدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم، ويقول: إن السائح يُبدي إعجابه بالشخصية التي أتقمصها، وكثيراً ما تلقيت دعوات من طرف شخصيات مُهمة تعمل في مجال الإنتاج المسرحي والسينمائي من مختلف أنحاء العالم للسفر إلى بلدانهم.

أسامة كثيراً ما واجهته بعض المواقف الطريفة التي كادت أن يدخل بسببها إلى السجن «ذات يوم قام أحدهم بالوشاية به لدى شرطي في الشارع العام بسبب المسدس والسيف والمنظار القديم الذي يحمله فتعرض للمساءلة لكن، في الأخير، أطلق سراحي حين علم أن كل ما أحمله ليس إلا أشياء مصنوعة من البلاستيك. ويضيف أسامة: لا يهمني المال بقدر ما تهمني فرحة الأطفال، وهم يتقافزون حولي.