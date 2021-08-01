تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان

قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر اليوم الأحد، بتغريم الإعلامي عمرو أديب بغرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان.

عودة صراع عمرو أديب ومحمد رمضان.. الإعلامي يهاجم بقوة وكان محامي النجم المثير للجدل، قد تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، مطالباً بتعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه.

كما تقدم الإعلامي ببلاغات سابقة ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة التراشق والتطاول الذي تم من جانب رمضان والسخرية منه في فيديوهات على صفحته على مواقع التواصل.

وكشف طارق جميل سعيد، محامي عمرو أديب في تصريحات للعربية، أنه تقدم بأربعة بلاغات للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بسبب ما صدر منه في حق الإعلامي، مضيفاً أنه وجه للفنان عدة اتهامات، هي: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعمد استغلال برنامج وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفه.

كما أشار إلى أنه وجه لرمضان اتهامات أخرى تتمثل في الحط من قيمة الأشخاص والسخرية والاعتداء على قيم الأسرة، فضلاً عن اتهامات بالقذف والسب. وتعرض الإعلامي لسخرية من جانب رمضان بطريقة غير مباشرة عبر نشر فيديو «بس يا بابا» وفيديو آخر يعتدي فيه رمضان على ممثل زميل له في مشهد تلفزيوني تم تركيبه عقب نصائح أديب له بخصوص قضية الطيار وأزمة إلقاء الأموال. وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على شاشة أم بي سي مصر موجهاً كلامه لرمضان «لو محدش رباك أنا هربيك.. البلد دي فيها قانون يسري على الجميع».