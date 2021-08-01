اكتشف الجدول الزمنى لظهور الأسنان لدى الأطفال

من المعلومات الأساسية التى يجب على جميع الأمهات معرفتها جيدا هي السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال حيث يتأخر عدد كبير من الأطفال في التسنين ولا يدرك الأهل هذا الأمر ويتعاملوا مع المشكلة على أنها شئ عادي وستنبت الأسنان فى أي وقت لاحق.

ولكن ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن تأخر ظهور الأسنان لدى الأطفال يتسبب في مشكلات كثيرة في المستقبل للطفل ومنها تشوه شكل الفك والوجه لذا فمن الضروري أن يعلم الأهل ما هو السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال.

كما تساعد معرفة السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال أيضا فى حماية الأهل من مشاعر الخوف والقلق عند تأخر ظهور الأسنان فيه مقارنة بالأطفال الآخرين في محيط دائرة المعارف والأقارب ويبحثون عن سبب تأخر ظهور الأسنان لديهم ولهذا السبب فإن معرفة السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال يساعد في حماية الأهل من الدخول فى حالة القلق والتوتر غير المبرر.

ووفقا لما جاء في موقع " drpaulsdentalclinic " فإن السن الطبيعي للتسنين عند الأطفال يكن عادة ما بين 4 و 15 شهرًا من العمر، ويعد التسنين المتأخر أمرًا طبيعيًا هذه الأيام وليس مدعاة للقلق ولكن ذلك حتى يبلغ طفلك 15 شهرًا من العمر فقط، أما إذا استمر التأخير في ظهور الأسنان لفترة أطول من 18 شهر، فيجب حينها استشارة طبيب أسنان الأطفال للمساعدة فى علاج هذه المشكلة.

ويتضمن الجدول العام لتسنين الطفل أن الطفل في عمر الـ 7 أشهر تقريبًا وتظهر الأسنان الأولى للصف الأمامي السفلي في الفك بعد مرور أربعة أشهر أخري وذلك عندما يبلغ الطفل عمر 11 شهر فيجب أن يكون لدي الطفل حينها أربعة أسنان.

من بعد ذلك ستظهر أربعة أسنان في الفك بعد كل أربعة أشهر حتى يبلغ من العمر 27 شهرًا هذا يعني أنه في عمر الـ 15 شهر يجب أن تظهر 8 أسنان بشكل مثالي وفي عمر 19 شهر ويجب أن يكون عدد الأسنان في النهاية 12 سن داخل فم الطفل، وفي سن 23 شهر يصبح عدد الأسنان 16 وتظهر مجموعة الأسنان الأخيرة عادة فى سن الـ 27 شهر وفي حال تأخر الأطفال عن هذا الجدول يجب عرضه على الطبيب.