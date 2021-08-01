تطورات جديدة في الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر. ونشرت وسائل إعلام محلية تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، إذا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اقتراح إجراء عملية زراعة رئة لها لكن أسرتها رفضت بشدة لخطورة العملية.

ونفى رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، في تصريحات صحفية اليوم، ما تم تداوله حول إجراء عملية زراعة رئة للفنانة دلال عبد العزيز، مشدداً على أن أي أسرة الفنانة هي المصدر الوحيد للتعرف على تطورات حالتها الصحية.

وفي وقت سابق، أكد رضوان أن وضع الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز «صعب وليس سهلاً ولا يوجد تحسن»، مضيفا :«كل شوية بيحصل مفاجأة».

وما زالت الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر وتم نقلها مؤخراً إلى أحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة، حيث إنها تُعاني من أزمة في الرئة وتحتاج إلى الأكسجين بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.