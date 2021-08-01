الإفتاء المصرية ترد على «حمو بيكا».. وتوضح حكم المُجاهرة بالمعصية

أحمد شعبان (القاهرة)



أثار تصريح مغني المهرجانات في مصر «حمو بيكا» في حوار تليفزيوني، غضباً واسعاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث قال: إنه لا يشرب المخدرات، لكن يشرب بعض الخمور بصفة غير دائمة، بسبب مرض شديد في معدته.

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً عن موضوع المجاهرة بالمعصية، وأكدت الدار في إجابتها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأصل في المجاهرة بالمعاصي، أنه أمر منهي عنه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافًى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».

ونشرت دار الإفتاء على صفحتها فتوى قديمة لفضيلة الإمام الأكبر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، قال فيها: «الخمر حرام بإجماع المسلمين، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية؛ فمن الكتاب قوله تعالى:«يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»، مؤكداً أن قوله:«فاجتنبوه»تأكيد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ يدل على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالنا بشربها، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:«كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام».

وأضاف الشيخ جاد الحق:«ثبت أن للخمر آثارًا وأضرارًا جسيمة أدبية ومادية؛ إذ هي تؤدي إلى زوال العقل، وإفساد الإنسانية للشارب، وإهدار آدميته وكرامته، كما تفسد علاقته بأهله وأقاربه ومجتمعه وتحط من شأنه وتقضي على حيويته وتصيب الجسم بالعلل؛ لما لها من تأثير ضار على المعدة والكبد».

وأكد أن الخمر تذهب بأموال الشارب وممتلكاته، محذراً أنه متى اختل العقل وفسد بشرب المسكرات؛ انقطعت صلة شاربها بربه وابتعد عن عبادته؛ لأنها تورث قسوة القلب، وتدنس النفس، فلا يتذكر عظمة الله وقدرته، ولهذا كانت الخمر صنوًا للشرك بالله ورجسًا من عمل الشيطان؛ كما وصفها القرآن الكريم في تلك الآية.