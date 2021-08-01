الإفتاء المصرية تعقد مؤتمرها غداً حول «الفتوى الرقمية» بمشاركة 85 دولة

أحمد شعبان (القاهرة)



تشهد العاصمة المصرية القاهرة غداً الاثنين 2 أغسطس، ولمدة يومين، انطلاق فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية العالمي في دورته السادسة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون».



وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المؤتمر بوفد رفيع المستوى من الدولة، برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد كبير مُفتين، مدير إدارة الإفتاء عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما يشارك في المؤتمر عدد من العلماء والمفتين من 85 دولة من مختلف دول العالم، تحت شعار «نحو مؤسسات إفتائية رقمية».



ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة، ودعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.



ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية، جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.



كما تشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان الفتوى والعصر الرقمي، فيما تناقش الورشة الثانية عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020,2021، كما تتضمن الورشة الثالثة موضوعًا بعنوان تدريب المفتين عن بُعد طريق للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية.



ومن المقرر أن يُعلن المؤتمر في ختام أعماله عن عدد من المبادرات والمشروعات الإفتائية الهامة، على رأسها الإعلان عن أول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائي بين دور وهيئات الإفتاء في العالم، وإطلاق تطبيق «فتوى برو»، وكذلك الإعلان عن صدور الموسوعة العلمية التي تحمل اسم «المعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية»، كما سيشهد المؤتمر تخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم على الإفتاء ومواجهة التطرف.