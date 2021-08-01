الكشف عن علاج جديد يكافح السكري

أثبتت دراسة جديدة فعالية دواء مصنوع من هرمون في السم، وهو أول دواء من نوعه معتمد لعلاج مرض السكري من النوع 2، يُعرف الدواء باسم GLP-1 (لمنبهات مستقبلات تشبه الجلوكاجون الببتيد -1) ، وقد أطلق الدواء سلسلة من الاكتشافات الإضافية المستوحاة من السم.

بعد أن لاحظ الأطباء أن الفئران والبشر الذين يتعاطون عقار السكري يبدو أنهم يفقدون الوزن، بدأوا يفكرون في استخدامه في علم السمنة، وحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، يطلق عليه semaglutide ويتم تسويقه باسم Wegovy ، كما أنه يأخذ هيكله من سم السحلية.

يقول الأطباء والباحثون إن العلاج الجديد - وهو حقنة مرة واحدة أسبوعيًا من شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك التي وظفت العديد من علماء السكري والسمنة كمستشارين - يستعد لمساعدة العديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة التي تهدد الصحة بأمان.

ووفقا لموقع vox يقول مايكل كراش ، الباحث في مرض السكري والسمنة في المعاهد الوطنية للصحة : "إنه أمر استثنائي، ووصف الدواء بإنه المعجزة، وخطوة كبيرة إلى الأمام.