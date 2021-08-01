كوب من هذا العصير يحميك من زيادة الوزن.. تعرف عليه

يعد البصل من الخضروات الرئيسية، ويمكن العثور عليه في جميع المطابخ تقريباً، سواء كنت تأكله نيئاً أو تضيفه إلى طبق أو تحضر عصيرًا منه ، يلعب البصل دائمًا دورًا مهمًا في تعزيز مذاق الطبق ، إلى جانب توفير فوائد صحية ملحوظة.

البصل غني بالفلافونويد والسكريات والستيرويد والسابونين والألين والأنثوسيانين والسكريات الصحية المسؤولة بشكل أساسي عن مضادات الأكسدة النباتية وخصائصها المضادة للالتهابات والبكتيريا، كما أنه غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات (أ ، ب ، ج) وحمض الفوليك والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت والكروم والحديد.

1. قد تساعد في إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة ، فإن عصير البصل غني بمادة الكيرسيتين ، وهي فلافونويد نباتي قد يساعد في الحفاظ على صورة الدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات كوليسترول معتدلة بسبب حالته القوية كمضاد للأكسدة، تضيف الدراسة أيضًا أن استهلاك 100 مل من عصير البصل يوميًا لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يقلل بشكل كبير من محيط الخصر ومستويات الكوليسترول السيئ (LDL) ومستويات الكوليسترول الكلية.

2. يمنع خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء

يتميز ترقق العظام بفقدان كثافة المعادن في العظام مما يؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام، ينتشر بشكل كبير بين النساء (18٪) ، وخاصة النساء بعد سن اليأس (12.7٪) ، مقارنة بالرجال (14.5٪)، أظهرت دراسة أن التأثيرات المضادة للأكسدة لعصير البصل يمكن أن تساعد بشكل طفيف في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد سن اليأس ، عند تناول 100 مل يوميًا لمدة ثمانية أسابيع، يمكن أن يساعد عصير البصل أيضًا في علاج العديد من الاضطرابات الأخرى المتعلقة بالعظام.

3. يعالج مرض السكري

وفقا لدراسة ، فإن عصير البصل لديه إمكانات سكر الدم بسبب وجود الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى، يمكن أن يساعد استهلاك العصير في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام بنسبة 50 في المائة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، عصير البصل لديه القدرة على تجديد خلايا بيتا في البنكرياس ، وهو سبب مرض السكري من النوع الأول الذي يؤدي فيه تلف خلايا البنكرياس إلى عدم كفاية إنتاج الأنسولين.