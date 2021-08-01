واقعة مأساوية.. انتحار طالبة ثانوية عامة بمصر لصعوبة الامتحان!

شعبان بلال (القاهرة)



في واقعة مأساوية، أقدمت طالبة في مرحلة الثانوية العامة في مصر على الانتحار بتناول مادة سامة، بسبب عدم حلها بصورة جيدة في امتحان مادة الأحياء، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الحُزن بين أهلها وأقاربها وأصدقائها.



وذكرت السلطات المصرية أن مديرية أمن القليوبية (شمال القاهرة) تلقت إخطارا من مستشفى بنها الجامعي يفيد بوصول طالبة عمرها 18 سنة، ومقيمة شارع مسجد العليمي بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة.



وتبين من خلال الفحص أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء أمس السبت، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، مما دفعها لتناول مادة سامة ووفاتها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وصرحت النيابة العامة في مصر، بانتداب الطب الشرعي وتشريح جثة طالبة لقيت مصرعها إثر تناولها مادة سامة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليتها.



وتُعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في مصر، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس الجاري، على أن تُعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.









