منظومة ذكية ترصد مخالفات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة

ابتكر فريق من الباحثين في استراليا منظومة للذكاء الاصطناعي يتم دمجها في برامج مراقبة مقاطع

الفيديو، ويمكنها رصد مخالفات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة مثل المطارات على سبيل المثال دون انتهاك الخصوصية.

وتقول الباحثة ديان توندرونجورو من كلية إدارة الأعمال في جامعة جريفيث الاسترالية إن الحفاظ على خصوصية البيانات كان من اهم المخاوف المرتبطة بهذه التقنية، حيث يتعين على هذه المنظومة أن تراقب أنشطة البشر بشكل

مستمر من أجل تؤدي عملها بفعالية.

وأضافت في تصريحات اوردها الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا أن "هدفنا هو بناء منظومة قادرة على تحليل مقاطع الفيديو والتعرف بشكل آلي على مخالفات التباعد الاجتماعي وابلاغها للعاملين في المطار".

وتم اختبار المنظومة الجديدة في مطار جولد كوست الاسترالي الذي يستقبل 5ر6 مليون مسافر سنويا بواقع 17 ألف مسافر يوميا، ويحتوي المطار على مئات الكاميرات التي تغطي مساحة 290 ألف متر مربع، ويتضمن مئات المتاجر

وأكثر من أربعين بوابة.

وفي إطار تجربة المنظومة، تم استخدام ثلاث كاميرات تغطي منطقة المطاعم وصالة الانتظار ومكان فحص الحقائب بالمطار، وتم توظيف شخصين لمقارنة مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها ونتائج التحليل التي تتوصل إليها

المنظومة بشأن المخالفات، لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يتم تمييزهم باللون الأحمر من خلال المنظومة قد ارتكبوا بالفعل مخالفات تتعلق بالتباعد الاجتماعي.

وأكدت توندرونجورو أن المنظومة الجديدة مرنة على نحو يسمح للعنصر البشري بمتابعة النتائج التي تتوصل إليها للحد من أي أخطاء وتحسين شفافية المنظومة أثناء استخدامها، مضيفة أنه من الممكن في المستقبل إدخال

تحسينات على عمل هذه المنظومة بحيث يمكن استخدامها في أغراض أخرى تتعلق بأعمال المراقبة في الاماكن العامة.













