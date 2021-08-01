انتصار الشراح.. عطاء أثرى الدراما الخليجية على مدى 4 عقود

قال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت إن الممثلة انتصار الشراح توفيت يوم السبت عن عمر ناهز 59 عاما في لندن بعد صراع مع المرض.

وكانت الفنانة التي أثرت الدراما الخليجية على مدى أربعة عقود قد خضعت لجراحة في نوفمبر إلا أن حالتها الصحية ساءت لاحقا ونُقلت إلى العناية المركزة في مستشفى بالكويت قبل أن تسافر في منتصف شهر يوليو للعاصمة البريطانية لاستكمال علاجها.

ولدت انتصار الشراح عام 1962 وبدأت مشوارها الفني مطلع حقبة الثمانينات قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1985.

جاءت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية (باي باي لندن) مع الممثل الراحل عبد الحسين عبد الرضا وقدمت بعدها عشرات العروض منها (انتخبوا أم علي) و(أرض وقرض) و(صباح الخير يا كويت) و(بشت المدير) و(زوج سعادة الوزيرة) و(سوق شرق) و(دندنة) و(سكة سفر) و(الكبيرة).

اشتهرت بخفة الظل وإجادة الأدوار الكوميدية فقدمت للتلفزيون العديد من المسلسلات منها (خرج ولم يعد) و(خذ وخل) و(عش الزوجية) و(الصحيح ما يطيح) و(سوق واجف) و(طاح الجمل) و(ساهي الفاهي) و(بيت بيوت).

تميزت في تقديم البرامج التلفزيونية الكوميدية مثل (كوكتيل) و(فضائيات) و(كاشير أم علي) كما تركت بصمة خاصة في الدراما الإذاعية.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مازن التميمي زوج الفنانة الراحلة قوله إن من المتوقع وصول جثمانها إلى الكويت يوم الأربعاء.













