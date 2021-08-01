رئيس الوزراء البريطاني وزوجته ينتظران مولوداً ثانياً

من المنتظر أن يرزق رئيس الوزرء البريطاني بوريس جونسون وزوجته بطفل ثان نهاية هذا العام، وذلك بعد أن أعربت كاري جونسون عن شدة حزنها جراء تعرضها للإجهاض في بداية العام.

ونقلت وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية عن جونسون قولها في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المنتظر أن يأتي إلى الحياة أخ أو أخت لطفلهما الأول، ويلفريد، بحلول "الكريسماس".

وتابعت كاري الناشطة البيئية البالغة من العمر 33 عامًا: "تعرضت للاجهاض في بداية هذا العام وهو ما احزنني كثيرا ".

وأضافت "أشعر بأنني محظوظة بشكل لا يصدق لأنني حامل مرة أخرى، لكنني شعرت أيضًا وكأنني متوترة بشكل كبير جدا".

ويأتي هذا الاعلان بعد شهرين فقط من عقد قران بوريس وكاري خلال حفل زفاف بسيط في كاتدرائية وستمنستر.



