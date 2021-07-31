ملايين الأميركيين مهددون بالطرد

واشنطن (أ ف ب)

تواجه ملايين العائلات الأميركية خطر طردها من منازلها اعتباراً من أمس لعدم تمكنها من دفع بدلات الإيجار منذ عدة أشهر بسبب الجائحة، وذلك مع انتهاء مهلة تعليق عمليات الطرد التي كانت تحميها.

وفشل النواب الجمعة في التوصل إلى اتفاق لمنح مهلة إضافية للمستأجرين الذين يواجهون ضائقة مالية، رغم الظروف الداهمة ولا سيما مع تفشي المتحورة دلتا.

واقترحت لجنة برلمانية تمديد المهلة حتى 31 ديسمبر، لكن هذا العرض لم يحصل على دعم كافٍ.

وتخلف أكثر من عشرة ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، كما يُعتبر حوالي 3.6 مليون مستأجر مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين.