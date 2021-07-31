«الإبادة الثقافية» توجع ضمير كندا

مونتريال (أ ف ب)

مع تكشف المزيد من المعلومات عن التاريخ المؤلم للمدارس الداخلية التي كان يرسل إليها أبناء السكان الأصليين، يطالب العديد من الكنديين المصدومين بتسليط الضوء على الحقيقة.

ويقول رئيس مجلس الأمم الأولى في كيبيك ولابرادور غيلان بيكار «الناس يريدون معرفة الحقيقة» عن هذا الفصل المظلم من تاريخ كندا.

فقد أرسل عشرات آلاف الأطفال من أبناء السكان الأصليين، قسراً إلى المدارس الكاثوليكية، اعتباراً من أواخر القرن 19 وحتى التسعينيات الماضية، وفُصلوا عن عائلاتهم وثقافاتهم.

وقضى الآلاف في تلك المدارس وتعرض العديد لاعتداءات جسدية وجنسية، وفق لجنة تحقيق خلصت إلى ارتكاب «إبادة ثقافية».