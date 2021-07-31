«سرقة أدبية» تثير الجدل حول

زالتسبورج (د ب أ)

قال الخبير في قضايا السرقة الأدبية، شتيفان فيبر، إنه لم يجد «حالات أخرى من الانتحال» في كتاب لمرشح التحالف المسيحي الألماني للمنافسة على المستشارية، أرمين لاشيت، بعد نشر تقييمه أمس الأول. وكان لاشيت، المنتظر أن يخلف المستشارة أنجيلا ميركل في منصب المستشار حال فوز التحالف المسيحي في الانتخابات المقبلة، اعتذر بعد أن حدد باحث آخر في السرقات الأدبية أوجه تشابه واضحة في كتابه، في تقييم آخر. واستخدم فيبر برنامجاً متخصصاً لإجراء التقييم. وكتب على موقعه على الإنترنت: «نتيجتي تعفي لاشيت: بعد مراجعة جميع النصوص المطابقة، لم أجد فقرة واحدة يمكنني وصفها بأنها جزء من السرقة الأدبية».وأضاف فيبر: «فقرة واحدة لا تستحق المناقشة (حتى الآن)».