فنان مصري ينفي شائعة وفاته: أنا حي أرزق



شعبان بلال (القاهرة)



رد الفنان المصري شريف خير الله على ما تم تداوله اليوم حول وفاته خلال الساعات الأخيرة الماضية، مؤكداً أنه "حي يُرزق".



وقال خير الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "صديقي اتصل بيّا بعد قراءة خبر وفاتي يطمن عليا، يا جدعان أنا حي وأرزق، أو لا أرزق، المهم إني حي".



وهذه الشائعات ليست الأولى من نوعها لوفاة فنانين وشخصيات شهيرة، إذ تداول وسائل إعلام محلية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وهو ما تسبب في انزعاج كبير لأسرتها.

وشارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل "لف ليلة وليلة"" ومسلسل "الضابط والمجرم"، و"الرجل الآخر"، ومسلسل "زيزينيا الجزء 2" ومسلسل "ريا وسكينة" ومسلسل "مبروك جالك قلق"، و"أحلام البنات" و"كلبش" و"النهاية".