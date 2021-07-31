قصة هاشتاج «الست المصرية» الذي يتصدر تويتر

أحمد عاطف (القاهرة)

شارك آلاف المغردين في هاشتاج «الست المصرية معروفة بـ» ليتصدر الهاشتاج الأكثر تداولا على موقع تويتر أغلب فترات اليوم.

وعبّر المشاركون من الرجال والنساء في الهاشتاج عن آرائهم في السيدات المصريات، فكتب محمود: المصرية سيدة ذات أصل طيب تتحمل كل الصعاب وتقف بجانب الزوج أو الأخ أو الأب، بينما غرّد هاني: «السيدة المصرية دائما تظهر في الشدائد بـ100 راجل».

وعلى الرغم من كونها سيدة إلا أن أمنية تحدثت عن رأيها في الهاشتاج عبر حسابها الخاصة، مؤكدة أن السيدة المصرية هي الأكثر رحمة وذكاء، ولكنها الأكثر ميلًا للحديث حيث كتبت: «على الرغم من أن الست المصرية رغاية وكثيرة الكلام إلا أنها طيبة وكريمة».

ولم يخل الهاشتاج من المزاح، فنشر المغردون العديد من الصور والكوميكس التي تعبر عن حال الست المصرية، والتي لا تتغير على مر الزمان - بحسب تغريداتهم - فهي الأم التي تتحمل عناء تربية الأبناء والزوجة الصالحة، ولكنها في نفس الوقت الأكثر عرضة للاكتئاب.

ونشر عدد من المشاركين بعض آراء الأطباء النفسيين، الذين درسوا الأحوال النفسية للعديد من السيدات حول العالم، لينتهي بحثهم بأن السيدة المصرية هي الأكثر كبتًا والأكثر كرهًا للحياة، وفسرت السيدات ذلك بكثرة الضغوطات الواقعة عليهن في الآونة الأخيرة، سواء في العمل أو في حياتهن اليومية في المنزل.

وارتبط الهاشتاج بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر من حوادث قتل الزوجات المتكررة لأزواجهن، وذلك في أيام قليلة متتابعة، وهو ما جعل المغردين يبتكرون الهاشتاج لمناقشة الأمر.