تليجرام يطرح ميزة جديدة في مكالمات الفيديو

شعبان بلال (القاهرة)

أضافت منصة تيليجرام تحديثًا جديدًا إلى مكالمات الفيديو الجماعية التي أطلقتها الشهر الماضي، حيث سيكون بإمكان 1000 شخص متابعة مكالمات الفيديو في نفس الوقت.

وقالت الشركة إن هذه الميزة الجديدة هامة بالنسبة للمحاضرات العلمية التي تبث عبر الإنترنت، أو حفلات الراب ذات الجمهور الواسع، ولكن يظل أقصى عدد يمكنهم إجراء البث المباشر والمشاركة في المكالمة هو 30 شخصاً فقط.

ورفعت تيلجرام أيضاً من جودة رسائل الفيديو وأضافت خيارًا لمشاهدتها بالحجم الكبير، ولن يضطر مستخدمي التطبيق إلى إيقاف أي صوت في الخلفية أثناء الاستماع إلى رسائل الفيديو حيث أنها تعرض في أي حالة حتى إذا كان المستخدم يستمع إلى أغنياته المفضلة في الخلفية، وهي ميزة جديدة تراهن عليها تليجرام.

وبالإضافة إلى ذلك أتاحت الشركة ميزة التكبير عند تسجيل رسالة فيديو سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية، وهي ميزة لم تكن متوافرة من قبل، وركزت تيليجرام في التحديثات الجديدة على الفيديو حيث أضافت إليه كل التحسينات الممكنة مثل مشاركة الشاشة لمكالمات الفيديو بين شخصين مع وجود صوت من جهاز أي شخص يبث الفيديو.

ومع التغييرات الجديدة يمكن لمستخدمي تيليجرام حذف رسائل الفيديو تلقائيًا بعد شهر بعد أن كان أطول مدة هي أسبوع واحد، واهتمت المنصة أيضًا بتجربة الرسوم المتحركة التي أضافتها مسبقًا لمستخدميها على نظام iOS ، ولكن هذه المرة حصل عليها أيضًا مستخدمو أندرويد.

وبإمكان مستخدمي التطبيق الحصول على التحديثات الجديدة الآن بعد طرحها في وقت سابق وأصبحت جاهزة تمامًا للتطبيق العملي.