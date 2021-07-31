وداعاً انتصار الشراح.. «سيدة الكوميديا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد صراع مع المرض، توفيت أمس الفنانة الكويتية انتصار الشراح عن عمر يناهز 58 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية، إذ شهدت حالتها الصحية انتكاسة منذ مغادرتها حدود الكويت منذ فترة متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، بهدف استكمال علاجها، حيث تعاني الشراح تطورات أزمة صحية حادة ألمَّت بها إثر قيامها، في نوفمبر الماضي، بإجراء عملية جراحية في الأمعاء، الأمر الذي أدخلها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، وخضعت لعمليات علاج لآلام المعدة وغسيل الكلى، وقد تحولت مواقع التواصل إلى ساحة عزاء، حيث نعى زملاؤها في الوسط الفني وجمهورها رحيلها، ووصفها أغلبهم في تغريداتهم بـ «ابتسامة وطن».

وتعد الشراح من أبرز فنانات الخليج في عالم الكوميديا، قدمت خلال مسيرتها الفنية أدواراً متنوعة وجسدت شخصيات مختلفة ذات طابع كوميدي مميز، أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف الأول على الساحة الفنية الكويتية والخليجية، والتي جعلتها «سيدة الكوميديا» لأكثر من ثلاثة عقود.

وظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية في نهاية السبعينيات، لتلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتشارك في مسرحية «باي باي لندن» الشهيرة مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، الذي منحها هذه الفرصة الذهبية لتكون الانطلاقة الفعلية لمسيرتها في مجال التمثيل، بعدها قدمت العديد من العروض المسرحية المتميزة، وصلت نحو 56 عملاً مسرحياً، أبرزها: «سندريلا» و«لولاكي» و«وراهم وراهم» و«انتخبوا أم علي» و«الكرة مدورة». ظهرت للمرة الأولى في التلفزيون عام 1980 في مسلسل «خرج ولم يعد»، لتنطلق مسيرتها درامياً بعد ذلك، وتشارك في بطولة أكثر من 85 عملاً درامياً منها: «بو قلبين» و«الصحيح ما يطيح» و«سابع جار» و«فريج صويلح» و«حارتنا الحلوة» و«مسك وعنبر» و«الملكة» و«مجموعة إنسان» و«مذكرات عائلية جداً» و«جنة هلي» و«حدود الشر» و«بيت بيوت». وشكلت ثنائياً فنياً مع الفنان داوود حسين، حيث قدما معاً العديد من المسلسلات منها «عش الزوجية» و«بو قلبين»، كما اشتركا معاً في تقديم برامج كوميدية وأعمال رمضانية، من بينها «فضائيات» و«سينمائيات» و«مع داوود وانتصار» و«بلاني زماني» و«كوكتيل»، وارتدت الحجاب عام 2002، لكنها استمرت بالتمثيل في أدوار مناسبة لها، لأنها تراه جزءاً من شخصيتها الاجتماعية والفنية.