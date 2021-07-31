رعاية الأسرة.. تنقذك من الاكتئاب

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين ينخرطون في المهام المتعلقة برعاية أسرهم يكونون أقل عرضة للمشاعر السلبية والاكتئاب.

وأوضح باحثون في جامعة كولورادو الأميركية أن وفيات الرجال الانتحارية مرتبطة بسلوكيات حياتهم الخاصة، وتحديداً قلة انخراطهم في أعمال رعاية العائلة، ولا تتعلق فقط بالأزمات التي قد يواجهونها في حياتهم.

وقالت سيلفيا سارا كانيتو أستاذ علم النفس بالجامعة، إن الرجال يميلون إلى الإفراط في التفكير في أدوارهم كمزودين ماليين للأسرة مع تقليل التفكير في مهامهم كراعين لها، وهو ما يجعلهم معرضين للخطر عندما تتعرض وظيفتهم للتهديد أو الضياع. وذكر موقع «Siasat» أن الباحثين فحصوا العلاقة بين الانتحار والرعاية الأسرية للرجال والبطالة في 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وبلجيكا وكندا واليابان.

وأظهرت الدراسة أن معدلات الاكتئاب أقل في الدول التي أبلغ فيها الرجال عن مشاركتهم في الأعمال الأسرية، حتى لو كانوا يعانون البطالة.