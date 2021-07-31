شيري عادل.. فتاة شعبية

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة شيري عادل لـ «الاتحاد» تفاصيل الشخصية التي تقدمها في مسلسل «أيام بنعيشها»، الذي تتقاسم بطولته مع حورية فرغلي، تأليف سماح الحريري، ومن إخراج محمد أسامة، والمقرر بدء تصويره بعد إجازة عيد الأضحى في العاصمة اللبنانية بيروت وتدور أحداثه في 45 حلقة للعرض خلال الموسم الشتوي المقبل .. حيث قالت: أجسد في العمل دور فتاة من حارة شعبية وتفقد والدها ووالدتها في حادث، ثم يتولى أمرها عمها رياض الخولي الذي يتزوج بعد ذلك من حورية فرغلي، وبعدها تنشأ صراعات بينها وبين حورية بعدما أصبحت زوجة عمها رغم فرق السن الكبير بينهما.

وأشارت إلى أنها تحضر لفيلم جديد بعنوان «باب السما»، قصة وسيناريو المؤلف أحمد الملواني، وإخراج محمود كامل، وجار ترشيح العديد من الأبطال الذين يشاركون في العمل تمهيداً لانطلاق التصوير، ويسجل الفيلم التعاون الثالث بيني وبين والمخرج محمود كامل بعد مسلسل «السهام المارقة» الذي تم عرضه في شهر رمضان 2018.