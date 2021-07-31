سهر الصايغ تدخل «بيت عز»

سعيد ياسين (القاهرة)

تصور سهر الصايغ الأسبوع المقبل دورها في الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا»، الذي عرض جزؤه الأول العام الماضي وحقق نجاحاً لافتاً، ومن المقرر أن تلعب سهر بطولة الحكاية الأولى من الجزء الجديد والتي تحمل عنوان «بيت عز»، ويشاركها بطولتها صفاء الطوخي، ورشدي الشامي، وسلوى محمد علي، وسامي مغاوري، وعصام السقا، وهاجر الشرنوبي، وإخراج أحمد يسري. وقالت الصايغ لـ «الاتحاد»: إن حكايات المسلسل مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث يناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والعملية والأسرية، وقدرة المرأة الفائقة على تخطي الصعاب والمشكلات وبدء حياتها من جديد، وأشارت إلى أنها تجسد في الأحداث شخصية مهندسة معمارية تتعرض خلال الأحداث للتحرش من مديرها، ويقف زملاؤها ضدها بعد واقعة التحرش ويدعمون المدير في مواجهتها، وهو ما يسبب لها أزمة كبيرة تتسبب في وفاة والدتها التي كانت بمثابة الصديقة لها، وتعاني الأسرة كثيراً بعد وفاة الأم.