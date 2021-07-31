إدريس إلبا: سعيد بالانتصار على «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب النجم البريطاني إدريس إلبا الذي كان من أوائل المشاهير الذين أصيبوا بكورونا، عن شعوره بأنه محظوظ للغاية لأن معاناته مع الفيروس كانت طفيفة.

وقال إنه يعتبر نفسه محظوظاً للغاية للبقاء على قيد الحياة، ويشعر كل يوم بالامتنان لأن إصابته بكوفيد كانت بسيطة، مقارنة بإصابات غيره.

واعترف نجم مسلسل «لوثر Luther» بأن إصابته بفيروس كورونا جعلته يشعر بالصحوة، حيث إن مواجهة احتمال وفاته بعد تشخيص إصابته وحالة عدم اليقين التي سادت حول مصيره كانت مثيرة للقلق.

وفي حديثه لصحيفة «The Guardian»، أكد إلبا أنه محظوظ أيضاً لأن زوجته سابرينا كانت بجانبه وتدعمه طوال الوقت، حتى تعافى تماماً من الفيروس الذي أصيب به في مارس من العام الماضي.

وأضاف أن الإصابة منحته منظوراً مختلفاً عن الحياة، وفرصة للعيش والقيام بالأمور التي كان يرغب في فعلها، مثل الأشياء الشخصية والأهداف الصغيرة التي كان يؤجلها.