هذه الأطعمة ستساعدك على محاربة نزلات البرد

أطعمة عديدة تعمل مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا مما يساعدنا على محاربة نزلات البرد فى الصيف إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

العسل

العسل مضاد للبكتيريا حيث يحتوي على مركبات مضادة للميكروبات و تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة فيه على قمع السعال وتخفيف التهاب الحلق أثناء المرض ويمكنك بدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالعسل والليمون أو يمكنك إضافة العسل إلى الشاي والحليب فهو فعال فى محاربة نزلات البرد.

الزنجبيل

الزنجبيل هو دواء طبيعي مضاد للالتهابات مليء بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للسرطان. "الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة ، ويساعد على محاربة الغثيان وهو مشكلة شائعة في الأنفلونزا ونزلات البرد و لتجنب الالتهابات الفيروسية ، يمكنك غلي الزنجبيل مع التوابل الأخرى ويمكنك تناول هذا الماء بعد تبريده

الثوم

مضادة للفيروسات والفطريات ويساعد على تعزيز الجهاز المناعي كما ثبت طبيا أن الاستهلاك المنتظم للثوم يقلل من فرص الاصابة بنزلة برد " حتى المكملات الغذائية المستخلصة من الثوم تساعد أيضًا في تقليل شدة البرد عن طريق تعزيز جهاز المناعة

إذا كنت تعاني من السعال والبرد بمستوى عكسي ، فيمكنك تناول الثوم النيء كل صباح بخلاف ذلك ، يمكنك إضافة الثوم إلى الحساء الساخن والمرق. سوف يخفف من التهاب الحلق و دفء الجسم.



شوربة الدجاج

سهلة الهضم ومليئة بكل ما يلزم من المعادن والفيتامينات والبروتينات والسعرات الحرارية مما يعطي جميع العناصر الغذائية الضرورية بنسبة كافية للجسم المريضى وهو مصدر غني للإلكتروليتات والسوائل التي تخفف من الحمى.

حساء الدجاج الساخن يساعد على تطهير المخاط الأنفي وبالتالي يعمل كمزيل طبيعي للاحتقان مثل البخار الساخن"

الزبادي

غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن والبروتينات والبروبيوتيك المفيدة. تساعد كل هذه العناصر الغذائية على تعزيز جهاز المناعة وتقليل فرصة الإصابة بنزلات البرد. يمنح المريض سعرات حرارية أساسية أثناء المرض. ومع ذلك ، فإن منتجات الألبان لا تناسب الجميع أثناء البرد. "



الموز

غذاء مناسب لمحاربة الأنفلونزا. الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيه تساعد على تعزيز الهضم. كما أنه يوفر جميع العناصر الغذائية والسعرات الحرارية للمريض الذي يعاني من نزلات البرد