طرق للتخلص من الوزن الزائد في الصيف.. تعرف عليها

9 طرق للتخلص من الوزن الزائد خلال فصل الصيف ،يمكن البدء فى إتباعها بدءا من الآن لحرق أسرع للدهون وإنقاص الوزن غليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين عليك البدء فى إتباعها بدءا من الآن .

1-تناول الماء قبل الوجبات

شرب الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن الزائد ويعزز شرب الماء عملية التمثيل الغذائي بنسبة 24-30٪ خلال فترة تتراوح من 1 إلى 1.5 ساعة ، مما يساعدك على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية.

أظهرت إحدى الدراسات أن شرب نصف لتر من الماء قبل نصف ساعة تقريبًا من وجبات الطعام ساعد أخصائيو الحميات على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان 44٪ من الوزن ، مقارنة بمن لم يشربوا الماء .

2- تناول البيض على الإفطار

يمكن أن يكون لتناول البيض من أفضل طرق للتخلص من الوزن الزائد خلال فصل الصيف وتشير الدراسات إلى أن استبدال وجبة الإفطار القائمة على الحبوب بالبيض يمكن أن يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل خلال الـ 36 ساعة القادمة بالإضافة إلى فقدان المزيد من الوزن والدهون في الجسم.

3- اشرب القهوة

القهوة مليئة بمضادات الأكسدة ويمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية وتشير الدراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 3-11٪ ويزيد من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 10-29٪ .

فقط تأكد من عدم إضافة حفنة من السكر أو غيرها من المكونات عالية السعرات الحرارية إلى قهوتك. سيؤدي ذلك إلى إبطال أي فوائد تمامًا.

4- اشرب الشاي الأخضر

مثل القهوة ، للشاي الأخضر أيضًا العديد من الفوائد ، من بينها فقدان الوزن فعلى الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على كميات صغيرة من الكافيين ، إلا أنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى بمضادات الاكسدة ، والتي يعتقد أنها تعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون

على الرغم من أن الأدلة مختلطة ، إلا أن العديد من الدراسات تظهر أن الشاي الأخضر (إما كمشروب أو مكمل مستخلص من الشاي الأخضر) يمكن أن يساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

5- جرب الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نمط أكل شائع يتنقل فيه الناس بين فترات الصيام والأكل وتشير الدراسات قصيرة المدى إلى أن الصيام المتقطع فعال فيالتخلص من الوزن الزائد مثل التقييد المستمر للسعرات الحرارية

بالإضافة إلى ذلك ، قد يقلل من فقدان كتلة العضلات المرتبطة عادة بالوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى دراسات عالية الجودة قبل تقديم أي ادعاءات أقوى .

6- قلل من السكر المضاف

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، قلل من السكر المضاف. فقط تأكد من قراءة الملصقات ، لأنه حتى الأطعمة الصحية المزعومة يمكن تحميلها بالسكر.

7- تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المكررة

تشمل الكربوهيدرات المكررة السكر والحبوب التي تم تجريدها من أجزائها الليفية والمغذية. وتشمل هذه الخبز الأبيض والمعكرونة.

تشير الدراسات إلى أن الكربوهيدرات المكررة يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة ، مما يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة وزيادة تناول الطعام بعد بضع ساعات. يرتبط تناول الكربوهيدرات المكررة بشدة بالسمنة.

8- اتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات

إذا كنت ترغب في الحصول على جميع فوائد الحد من الكربوهيدرات ، ففكر في المضي قدمًا والالتزام بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات .

تظهر العديد من الدراسات أن مثل هذا النظام يمكن أن يساعدك على خسارة 2-3 أضعاف الوزن الزائد الذي يفرضه النظام الغذائي منخفض الدهون مع تحسين صحتك أيضًا

9- طعام صحي في حالة الشعور بالجوع

يمكن أن يساعد الاحتفاظ بالطعام الصحي في مكان قريب على منعك من تناول شيء غير صحي إذا شعرت بالجوع الشديد والتخلص من الوزن الزائد

تشمل الوجبات الخفيفة التي يمكن حملها بسهولة وبساطة التحضير الفواكه الكاملة والمكسرات والجزر والزبادي والبيض المسلوق.