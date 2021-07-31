كل ما تريد معرفته حول التهاب الكبد الكحولي

التهاب الكبد الكحولي هو التهاب الكبد الناتج عن الاستهلاك المفرط للكحول لفترة أطول، ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل من يشربون الكحول بكثرة يصابون بالتهاب الكبد الكحولي ، وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يصاب الأشخاص الذين يشربون الكحول بشكل معتدل أيضًا، يجب على الشخص المصاب بالتهاب الكبد الكحولي التوقف عن تناول الكحول على الفور ، وإذا استمر ، فقد يزيد من خطر تلف الكبد .

أسباب التهاب الكبد الكحولي

تنشأ الحالة عندما يبدأ استهلاك الكحول في إتلاف الكبد، بمجرد معالجة الكحول في نظامك ، يتم إنتاج مواد كيميائية سامة يمكن أن تسبب أضرارًا بالغة لخلايا الكبد، على الرغم من أنه من المفهوم أن الاستهلاك المفرط للكحول هو سبب هذه الحالة ، إلا أنه لا يوجد دليل على سبب تطور الحالة بالضبط.

أعراض التهاب الكبد الكحولي

تختلف العلامات حول الحالة باختلاف الضرر الذي يلحق بالكبد، إذا كانت الحالة طفيفة ، فسيكون من الصعب فهم الأعراض وقد لا تعاني منها .

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد الكحولي :

* إسهال

* فقدان الوزن

* اليرقان

* استفراغ و غثيان

* ألم أو انتفاخ في البطن

* حمى التعب والضعف