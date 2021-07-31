التهاب الكبد الكحولي هو التهاب الكبد الناتج عن الاستهلاك المفرط للكحول لفترة أطول، ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل من يشربون الكحول بكثرة يصابون بالتهاب الكبد الكحولي ، وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يصاب الأشخاص الذين يشربون الكحول بشكل معتدل أيضًا، يجب على الشخص المصاب بالتهاب الكبد الكحولي التوقف عن تناول الكحول على الفور ، وإذا استمر ، فقد يزيد من خطر تلف الكبد .
أسباب التهاب الكبد الكحولي
تنشأ الحالة عندما يبدأ استهلاك الكحول في إتلاف الكبد، بمجرد معالجة الكحول في نظامك ، يتم إنتاج مواد كيميائية سامة يمكن أن تسبب أضرارًا بالغة لخلايا الكبد، على الرغم من أنه من المفهوم أن الاستهلاك المفرط للكحول هو سبب هذه الحالة ، إلا أنه لا يوجد دليل على سبب تطور الحالة بالضبط.
أعراض التهاب الكبد الكحولي
تختلف العلامات حول الحالة باختلاف الضرر الذي يلحق بالكبد، إذا كانت الحالة طفيفة ، فسيكون من الصعب فهم الأعراض وقد لا تعاني منها .
فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد الكحولي :
* إسهال
* فقدان الوزن
* اليرقان
* استفراغ و غثيان
* ألم أو انتفاخ في البطن
* حمى التعب والضعف