نيللي كريم تتصدر الأكثر بحثاً لهذا السبب

تصدرت الفنانة المصرية نيللي كريم، اليوم السبت، الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد تأكيد دخولها قصة حب جديدة واستعدادها للزفاف قريباً.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول ارتباط الفنانة نيللي كريم واستعدادها للزواج مرة أخرى، وهو ما لاقى اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت نيللي كريم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في مصر، أنباء ارتباطها خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنه لم يتم تحديد وقت الزفاف حتى الآن، لكنه سيكون خلال شهر من الآن.

وكان آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مع حمد فراج ولقاء الخميسي وسينتيا خليفة ومصطفى درويش وتارا عماد وبيومي فؤاد، إخراج أحمد خالد.