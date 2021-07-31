ظاهرة فلكية بديعة تشهدها الكرة الأرضية.. وهذه طريقة رؤيتها

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد الكرة الأرضية، غداً الأحد، ظاهرة فلكية بديعة، وهي اقتران القمر مع كوكب زحل، واقتران عطارد مع الشمس. وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن جميع هذه الظواهر يمكن أن ترى بالعين المجردة، لافتاً إلى أن الاقتران يكون واضحاً في الأفق بعد غروب الشمس.

وأضاف القاضي لـ «الاتحاد»، أن سبب اقتران القمر مع كوكب زحل يعني ظهورهما على نفس توقيت المدار، بحيث يظهر الكوكبان كأنهما كوكب واحدة، وهو أيضاً ما تشهده ظاهرة اقتران كوكب عطارد مع الشمس. وأوضح المسؤول المصري أن ظاهرة الاقتران تتكرر بصورة مستمرة، لكن ليس بشكل أو تواقيت ثابتة، موضحاً أن العالم شهد العديد من ظواهر الاقتران للكواكب خلال الأيام الماضية، وكذلك ستشهد الكرة الأرضية العديد من الظواهر المماثلة الفترة المقبلة. ولفت القاضي إلى عدم وجود أي أضرار من رؤية هذه الظاهرة، مؤكداً ضرورة مشاهدة مثل هذه الظواهر للاستماع والتمعن والتأمل فيها.

وشهدت سماء الوطن العربي، الخميس الماضي، ظاهرة فلكية وهي اقتران كوكب المريخ بنجم قلب الأسد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل فوق الأفق الغربي، في ظاهرة مُشاهدة بالعين المجردة، وظهر أيضاً كوكب الزهرة في الجزء العلوي الأيسر أو الشرق السماوي.

