أول تعليق من حمو بيكا بعد إخلاء سبيله

تَمّ إخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية «حمو بيكا»، من سراي النيابة العامة في الإسكندرية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عقب ارتكابه 5 مخالفات مرورية بسيارته الفارهة، ولكن مع التحفظ على سيارته.

وقالت السلطات المحلية في الإسكندرية إنّ حمو بيكا ارتكب 5 مخالفات هي: «القيادة من دون ترخيص، وتغيير معالم جوهر السيارة، والوقوف العشوائي، وانتهاء رخصة تشغيل السيارة، وتركيب زجاج ملون فيميه».

وفَور إِطلاق سراح بيكا وَجّه كَلِمة مُقتَضبة لجمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي على انستقرام، أكد فيها على استمراره بوجود محبيه وجمهوره، مع نشر صورة جديدة علق عليها قائلاً: «طول ما إخواتي وجمهوري معايا هفضل أفرّح الناس»، بحسب مجلة "سيدتي".