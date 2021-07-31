آلاف التغريدات حزناً على وفاة الفنانة انتصار الشراح

أبوظبي- محمدفال معاوية

أثار رحيل الفنانة الكويتية انتصار الشراح في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض، اليوم السبت، عن عمر ناهز 59 عاماً، موجة حزن سيطرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهد، وسم #انتصار_الشراح، مئات الآلاف من التغريدات عبر من خلالها المغردون عن حزنهم وتأثرهم لرحيل فقيدة الفن الخليجي، في الوقت الذي حملت فيه تغريدات ذكريات الفقيدة.

ولم يكتف المغردون بعبارات الرثاء، بل استحضروا عدداً من الصور والذكريات القديمة للفنانة ونشروها وعلق عدد كبير على تلك الصور.

وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد تدهورت أثناء تلقيها العلاج في لندن، إذ نقلت إلى أحد المستشفيات هناك بعد انتكاس حالتها الصحية في الكويت.

وتعتبر الفنانة انتصار إحدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت واشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية في الخليج.

ومن أهم أعمالها مسرحية «باي باي لندن» و«انتخبوا أم علي» وبرنامج «فضائيات» وأوبريت «بعد العسل» وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

والفنانة انتصار الشراح من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني في عام 1980.