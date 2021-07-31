تعليق جديد من أسرة ياسمين عبد العزيز على حالتها الصحية

شعبان بلال (القاهرة)

كشف شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطوراتها الصحية، حيث إنها لا زالت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي تعرضت له أثناء عملية جراحية عاجلة خلال الأيام الماضية.

ونشر وائل عبد العزيز، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق عليها قائلا :"هانت ياروحي".

واستقرت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أكد شقيقها أنها ستخرج من المستشفى خلال أيام حسب تأكيد الأطباء .

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الأزمة الصحية الفنانة ياسمين عبد العزيز، متمنين لها الشفاء العاجل، خاصة بعد تداول أنباء حول دخولها في غيبوبة بعد خضوعها لعملية جراحية .

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خروج زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من الرعاية بعد أزمة صحية مرت بها.









