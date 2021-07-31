عمليات تصغير الثدي تستهوي الرجال

آمنة الكتبي(دبي)

كشف الدكتور زهير الفردان رئيس جمعية التجميل في الإمارات أن هناك 4 عمليات تجميلية يركز عليها الرجال في الإمارات وفي مقدمتها عملية شد ونحت الجسم والتي تأتي نتيجة الترهلات بعد عمليات قص المعدة، مشيرا إلى أنها تشكل نسبة 75%.

وقال للاتحاد: يبحث الرجال عن الشكل المثالي للعضلات وتقويتها، بعد التخلص من الدهون بالطبع، فدائماً ما يبحث الرجال عن أكتاف عريضة، وخصر ضيق مع فخذين مثاليين، بمعنى إعادة إبراز لملامح العضلات.

و أضاف ومن ثم تأتي عملية جراحة الثدي، أو تصغير الثدي عند الرجال، وهي واحدة من أكثر عمليات التجميل شيوعاً بين الرجال عاماً بعد عام، موضحا أن التثدي هو المصطلح الطبي للثدي المتضخم أو المؤنث لدى الرجال، وعادة ما يتضمن الإجراء الجراحي إزالة الأنسجة مع شفط الدهون لتحديد تلك المنطقة بطريقة متناسقة. وتابع التثدي عادة ما يكون شائعاً بين الرجال ويصيب نحو نصف الذكور عند الولادة، وواحد من كل 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاماً.

و قال الفردان: ومن ثم تأتي عمليات تجميل نحت الخصر ولكنها الأقل شيوعا وأخيرا عملية شد الجفون لإخفاء علامات الشيخوخة، والظهور بمظهر شباب دائم، وهو أمر شائع بين كل من الرجال والنساء. وأضاف ويتم إجراء شد العين على الجفن العلوي أو السفلي، عن طريق إزالة الجلد الزائد لتنعيم التجاعيد، وجعل منطقة العين تبدو أكثر نعومة وشباباً، وتحظى هذه العملية بشعبية كبيرة بين المرضى الذكور، لأنها تتم بإجراءات بسيطة نسبياً، وتقدم نتائج كبيرة مع وقت قليل من الراحة. وأضاف وأحد أسباب شيوعها بين الرجال، يعود إلى أن الأمر لا يتعلق بمحاولة أن يكونوا شباباً بقدر ما يتعلق بمسح علامات الشيخوخة الأكثر وضوحاً حول العينين.