الفنانة هنادي مهنا تتصدر الأكثر بحثاً مجدداً .. ما السبب؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، اليوم السبت، الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك ظهورها بشكل جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".



ونشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الصور الذي تُظهر نقصاً شديداً في وزنها، وهو ما أثار تساؤلات جمهورها حول سبب ذلك وكيفية وصولها إلى هذا الوزن".



وأبدى عدد من جمهور هنادي في تعليقاته عبر "إنستغرام"



ونشرت هنادي مهنا أيضا صور تُبين تصدرها مؤشر البحث العالمي "جوجل"، معلقة "تريند رقم 2 على جوجل، لا أعرف لماذا، لكن ذلك جميل في كل الأحوال".









