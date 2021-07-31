شيخ الأزهر يدعو إلى تجريم كل أشكال الإتجار بالبشر

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام جاء ليحرر الإنسانية من عاداتٍ جاهليةٍ أرهقت الناس قرونًا عديدةً؛ داعياً إلى تجريم كل أشكال الإتجار بالبشر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "أصوات الضحايا تقود الطريق".



وقال شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "جاء الإسلام ليحرر الإنسانية من عاداتٍ جاهليةٍ أرهقت الناس قرونًا عديدةً؛ فحرم الله الرقَّ بكافة أشكاله وصوره، ووضع الشرائع المُلزمة التي تحارب ظلم الإنسان وإهدار كرامته، وتؤصِّل للمساواة بين الناس جميعًا".



وتابع شيخ الأزهر: "يَحرُمُ شرعًا الاتجار بالبشر، وأدعو إلى تجريم كافة أشكاله، وفرض مزيدٍ من الرقابة لاستئصاله، وضرورة دعم ضحاياه".



ويحتفل العالم 30 يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.



كما تأتي احتفالية هذا العام باليوم العالمي للإتجار بالبشر في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات، التحديات الناجمة عن جائحة "كورونا" المستجد.









