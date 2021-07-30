سيدة الإليزيه المنتظرة

أحمد مراد (القاهرة)

قبل أيام قليلة، أعلنت السياسية الفرنسية الشهيرة والوزيرة السابقة، فاليري بيكريس، عن عزمها خوض ماراثون انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تُجرى في شهر أبريل من عام 2022. وجاء إعلان الوزيرة السابقة للترشح للرئاسة تحت شعار «استعادة مشاعر الفخر بفرنسا»، ولتكون ثاني شخصية في حزب الجمهوريين تعلن ترشحها عن اليمين بعد إعلان نظيرها كزافييه برتران خلال مارس الماضي.. فمن هي سيدة الإليزيه المنتظرة؟

مسقط الرأس

في الرابع عشر من يوليو العام 1967، ولدت فاليري بيكريس في بلدة «نويي سور سين» الواقعة على حدود مدينة باريس على الضفة اليمنى لنهر السين، والمعروفة بلقب «بلدة المشاهير»، حيث إنها مقر إقامة عدد كبير من المشاهير الفرنسيين في مجالات المحاماة والسينما والموسيقى والتلفزيون، فضلاً عن بعض كبار رجال الأعمال، وشغل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي منصب رئيس بلدية «نويي سور سين»، في الفترة بين عامي 1983 و2002. وكان والد فاليري يشغل منصب رئيس لإحدى شركات الاتصالات الفرنسية.

4 لغات

بدأت فاليري بيكريس مشوارها التعليمي في مدرسة خاصة في بلدتها «نويي سور سين»، وبعدها انتقلت إلى مدينة يالطا، وهي إحدى المدن المهمة في شبه جزيرة القرم، وكان ذلك خلال مخيم صيفي للشباب الشيوعي، وحصلت على شهادة الباكالوريا في عمر السادسة عشر.

في مرحلة لاحقة، التحقت فاليري بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وقد تجاوزت هذه المرحلة بنجاح كبير، بعدها التحقت بالمدرسة العليا للتجارة، ثم تقدمت لأداء الاختبارات الأولية في جامعة باريس دوفين، وقد اجتازت هذه الاختبارات بنجاح كبير أيضاً.

وتخرجت فاليري في المدرسة العليا للتجارة والمدرسة الوطنية للإدارة، وهي تتقن ثلاث لغات غير اللغة الفرنسية، وهي: الإنجليزية، والروسية، واليابانية.

زوج و3 أطفال

في السادس من أغسطس 1994، تزوجت فاليري بيكريس من «جيغوم بيكريس»، الذي يعمل نائباً لمدير شركة ألستوم، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات تعمل في مجال توليد الطاقة والنقل، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.

معالي الوزيرة

خلال عملها السياسي الذي امتد لأكثر من ثلاثين عاماً، شغلت فاليري بعض المناصب الحكومية والوزارية، حيث شغلت منصب وزيرة التعليم العالي والأبحاث والابتكار في الفترة من 18 مايو العام 2007 حتى 28 يونيو 2011، ثم شغلت منصب وزيرة المالية، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية في الفترة من 29 يونيو العام 2011 وحتى 15 مايو العام 2012.

دور تشريعي

عُرفت فاليري بيكريس منذ العام 2002 بنشاطها السياسي والتشريعي البارز، وقد اُختيرت عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية عن إقليم الإيليفين في الفترة من 20 يونيو العام 2012 وحتى 20 يناير العام 2016.

وتمثل الجمعية الوطنية الفرنسية المجلس التشريعي الثاني في فرنسا أو الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي الذي يتكون من مجلسين تشريعين هما: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ويُسمى عضو الجمعية الوطنية الفرنسية نائب، ويمثل كل نائب دائرة انتخابية واحدة، ويتم انتخاب النائب وفق نظام اقتراع على دورتين.

رئيسة المنطقة الأغنى أوروبياً

تولت فاليري بيكريس في الثامن عشر من ديسمبر عام 2015 رئاسة المجلس الجهوي لمنطقة إيل دو فرانس، علماً بأن المناطق الفرنسية تتكون من مجلسين: الأول المجلس الجهوي، وهو مجلس تداولي، ورئيسه لديه السلطة التنفيذية في المنطقة، والثاني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجهوي، وهو مجلس استشاري. وفي يونيو الماضي، اُعيد انتخاب فاليري بيكريس لرئاسة المجلس الجهوي لمنطقة إيل دو فرانس، وهو منطقة في شمال وسط فرنسا، وعاصمتها مدينة باريس، وتعد المنطقة الأغنى أوروبياً، والرابعة على مستوى العالم، وتضم ثاني أكبر عدد من شركات فورتون العالمية.