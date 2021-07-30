ينطلق من واشنطن في سبتمبر المقبل.. مشروع صحفي جديد يمضي عكس التيار

واشنطن (الاتحاد)

بدأ صحفيان أميركيان العمل على إنجاز مشروع صحفي عملاق يستهدف تحقيق طموحات جديدة أكثر جدية في الساحة الإعلامية، بعيداً عن هيمنة ونفوذ الصحافة الخفيفة التي ترسخها موجة السوشيال ميديا.

وتتعاون الصحفية لورا ماكجان المحررة السياسية السابقة في fox.com مع الصحفي الشهير مارك باومان الذي عمل سابقاً في مجلة ناشيونال جيوغرافيك و«ايه بي سي نيوز» و«سميثونيان» لإطلاق المشروع الذي لم يتم اختيار اسم محدد له بعد.

لماذا يعد الأمر مهماً؟.. يقول الصحفيان، بحسب موقع «أكسيوس» إنهما يتطلعان لبناء غرفة أخبار تذهب عميقاً في اختيار قضايا، مثل المعلومات المضللة والمناخ والشؤون الصينية الجارية.

وتقول ماكجان: نريد بناء غرفة أخبار تضم ألمع المراسلين والخبراء في مختلف القضايا والمحررين الرقميين من أجل تقديم تغطية متميزة لأهم القصص كل يوم... بما يعني أنهما يريدان تقديم صحافة مختلفة ضد التيار.

• وتتابع«سنقدم للقراء القصص الإخبارية بطرق وأدوات جديدة لمنحهم نظرة أشمل لأهم القصص الإخبارية الجديدة التي قد يصعب عليهم فهم أبعادها لو حاولوا متابعتها متفرقة عبر أكثر من منصة إخبارية».

• ونجح الصحفيان في جمع أكثر من 10 ملايين دولار من اثنين من كبار المستثمرين أحدهما في الولايات المتحدة، والآخر مقره الخليج.

• وستكون ماكجان رئيس التحرير فيما سيعمل باومان رئيساً تنفيذياً يتولى الإشراف على الجانب الإداري والمالي للمشروع.

• وسيرفع الاثنان تقاريرهما إلى مجلس يتولى الإشراف الكلي على المشروع، وهو مؤلف من خمس شخصيات إعلامية وسياسية بارزة.

• وسيتعاون مع القائمين على المشروع الجديد الصحفي مايو يجليسياس زميل ماكجان السابق في فوكس ميديا.

• وسيتولى بحسب ماكجان وضع سيايسة جديدة لأشكال الكتابة ضمن المشروع.

• ومن المتوقع أن يستثمر المشروع بقوة في البيانات المصورة ومساهمات الخبراء والأكاديميين بشأن أبرز القضايا المطروحة على الساحة

واستقطبت الشركة الجديدة حتى الآن أكثر من 20 شخصاً، كما تتطلع لتعيين 22 آخرين.

وتأمل في أن يصل عدد المعينيين لديها بنهاية العام، إلى نحو 60 صحفياً. ومع الانطلاقة سيكون التركيز على ثلاث قضايا.. هي السياسة وأهلها والقضايا الدولية والجيوبوليتكية، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا.

وتعتزم الشركة الجديدة تعيين رئيس لقسم التحقيقات من أجل أن تتمكن من إنجاز انفرادات صحفية على الدوام. وقال باومان إنه سيتم تمويل المشروع من خلال الإعلانات وعقود الرعاية. ومن المتوقع انطلاق المشروع من مقره في واشنطن خلال سبتمبر المقبل.