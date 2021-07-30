رحيل صحفية بارزة من «وول ستريت جورنال»

نيويورك (الاتحاد)

لويس ستوري التي أشرفت على قسم الاستراتيجية الرقمية والتكنولوجيا في صحيفة وول ستريت جورنال ستغادرها بعد أقل من ثلاث سنوات. أعلن ذلك مات موراي رئيس تحرير الصحيفة الأميركية العريقة يوم الثلاثاء الماضي في رسالة وجهها إلى طاقم العمل عبر البريد الإلكتروني، حسبما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.

حققت ستوري إنجازات مهمة خلال فترة عملها في «وول ستريت»، على صعيد ربط النصوص بالمقاطع الصوتية والفيديو وتقديم مواد صحفية جديدة تواكب الطفرة التقنية في قطاع الوسائط الإعلامية، مما أسهم في زيادة القاعدة الجماهيرية للصحيفة الشهيرة.

وكانت ستوري قد انضمت للصحيفة كأحد أبرز القيادات النسائية في غرفة الأخبار بعدما أمضت نحو 10 سنوات في نيويورك تايمز. ويبدو أن رحيلها كانت نتيجة الصراع بين مات موراي رئيس تحرير وول ستريت والناشر المعين حديثاً المار لاتور.. وكان موراي قد استعان بها من أجل تطوير القطاع الرقمي في الصحيفة، لكن يبدو أن الناشر الجديد له وجهة نظر أخرى.