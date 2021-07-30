وظائف أغرب من «الخيال»

أحمد مراد (القاهرة)

من بين ملايين البشر الذين يمتهنون ملايين الوظائف التقليدية بحثاً عن «لقمة العيش» في مختلف دول العالم، هناك قليلون يعملون في وظائف ومهن بعضها أغرب من الخيال.

02 البكاء في المآتم

تشتهر تايوان الواقعة في شرق قارة آسيا، ويسكنها ما يقرب من 24 مليون نسمة، بالعديد من العادات والطقوس الاجتماعية الغريبة، وتظهر فيها واحدة من أغرب المهن والوظائف في العالم، وهي مهنة «البكاء في المآتم»، فعندما يموت شخص لا سيما من الأثرياء تستأجر أسرته مجموعة من المشيعين المحترفين وظيفتهم البكاء والندب والزحف على الأرض لإظهار الحزن، وإضفاء نوع من الدراما المأسوية على المآتم.

وهناك بعض الشركات المتخصصة في إقامة الجنازات توفر خدمة تأجير مشيعين للجنازة، حيث يمشون في الجنازة، ويبكون على الميت.

03 مُستنشق روائح

على مدى 40 عاماً، يعمل رجل أميركي يُدعى، جورج الدريخ، مُستنشق روائح لمصلحة وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ويشم هذا الرجل كل شيء تريد الوكالة إرساله إلى الفضاء، سواء ملابس، أو معجون أسنان، أو حتى صوراً عائلية.

وترفض وكالة الفضاء الأميركية إرسال أي شيء آخر إلى الفضاء إلا بعد عرضه على أنف مستنشق الروائح الذي يُشترط فيه أن يتمتع بحاسة شم قوية لا تخطئ، ويتم اختبار قدرته في الشم مرة واحدة كل 4 أشهر، حيث تُعرض عليه 10 روائح مختلفة.

04 مُلين حذاء

يعمل في قصر باكنغهام، الآلاف من الموظفين والعمال والخدم الذين يقومون بمسؤوليات مئات الوظائف، ومن بينها العديد من الوظائف الغريبة وغير التقليدية، لعلَّ أبرزها ما يُعرف بـ «مُلين حذاء الملكة». دائماً ما يكون جدول أعمال ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، مزدحماً بالمسؤوليات والمهام المختلفة، الأمر الذي يجعلها تقف على قدميها لأوقات طويلة، ومن ثم يتطلب الأمر ارتداء حذاء مريح، وهنا تأتي مسؤولية ما يُعرف بـ «مُلين حذاء الملكة»، وهو موظف في القصر الملكي يقوم بمهمة انتعال الأحذية الجديدة قبل استعمالها من قبل الملكة، حتى يصبح الحذاء أكثر راحة واتساعاً، وحتى تتمكن من انتعاله بكل سلاسة.

05 دافع ركاب المترو

أكثر من 40 مليون راكب يومياً يستخدمون وسائل النقل الجماعي في اليابان، منهم 9 ملايين يستخدمون شبكة المترو، ورغم أن شبكة المترو تُسيّر 24 قطاراً كل ساعة، بمعدل قطار كل 3 دقائق تقريباً، إلا أن القطارات تكون مزدحمة جداً، لا سيما في وقت الذروة. ويمنع الزحام إغلاق أبواب القطارات التي لا تتحرك إلا بعد أن يتأكد السائق أن جميع الأبواب أغلقت، وأصبح الوضع آمناً، وهذا الوضع أدى إلى ظهور مهنة يطلق عليها «أوشيفا»، وتعني الدفع، حيث يعمل عدد من الموظفين على دفع الركاب بكل قوة لإدخالهم في القطارات المكتظة ساعة الذروة حتى يتم غلق الأبواب وتتحرك القطارات.

06 مشاهد الأفلام والمسلسلات

عندما تأسست شركة «نتفلكس» الأميركية كانت متخصصة في تزويد خدمة البث الحي والفيديو، وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد، وفي العام 2013 اقتحمت مجال إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، وفي عام 2016 باتت توفر خدماتها في أكثر من 190 دولة حول العالم. وتوفر الشركة الآلاف من الوظائف، ومن بينها وظيفة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي يشغلها بعض الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ويكون الموظف مسؤولاً عن تصنيف وتمييز هذه الأعمال حسب النوع.

07 مشرف جزيرة

في العام 2009، اُختير رجل بريطاني يُدعى «بن ساوث هول» من بين أكثر من 35 ألف شخص تقدّموا لشغل وظيفة الإشراف على جزيرة الحاجز المرجاني العظيم لمدة 6 أشهر. وتقع جزيرة الحاجز المرجاني العظيم في بحر المرجان قبالة الساحل الشمالي الشرقي لولاية كوينزلاند في أستراليا، وتبلغ مساحته 344 ألف كيلو متر مربع. وتتطلب وظيفة الإشراف على الجزيرة القيام ببعض المسؤوليات، منها: السباحة، والغطس، والتدوين مع وجود أوقات طويلة للاسترخاء.