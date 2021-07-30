مارك زوكربيرغ.. عاشق العقارات الفاخرة

ترجمة: عزة يوسف

يعد مارك زوكربيرغ واحداً من أغنى الأشخاص في العالم، وتبلغ قيمة ثروته المليارات من الدولارات، حيث يمكنه الحصول على أي شيء يريده، ومع ذلك، يظهر مارك وهو يرتدي أبسط الملابس ويقود سيارات معقولة الثمن.

ولا يعرف الكثيرون أن وراء الأسلوب البسيط لحياة صاحب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي «فيس بوك» حبه للعقارات باهظة الثمن وذات الخصوصية، ويمتلك محفظة عقارية هائلة قيمتها ملايين الدولارات، والتي قدمها موقع «The Things».

عقارات فاخرة

يحب قطب الإعلام والتكنولوجيا التباهي بالعقارات، حيث يمتلك محفظة عقارية يُحسد عليها تُقدر بأكثر من 300 مليون دولار. ويملك مارك 10 عقارات منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ من سان فرانسيسكو وبالو ألتو وبحيرة تاهو حتى جزيرة كاواي في هاواي.

ويضم عقار بالو ألتو وحده خمسة منازل، بينما يمتلك عقارين خاصين متجاورين في تاهو على مساحة تزيد على 9 أفدنة، ولديه منزل في سان فرانسيسكو، وممتلكات على شاطئ البحر بمساحة 700 فدان في كاواي.

منتجع مارك زوكربيرغ (الصور من المصدر)

مساعد اصطناعي

بصفته الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر التكتلات التكنولوجية واعتباره معجزة في عالم البرمجة، فليس من المستغرب أن يكون منزله الذي تبلغ مساحته 5000 قدم مربعة موصلاً بالتقنيات المختلفة ليكون ذكياً بالكامل.

وفي العام 2016، أنشأ مارك نظام ذكاء اصطناعي يحمل اسم «جارفيس»، يساعد في إيقاظ ابنته الكبرى ماكسيما بلغة الماندرين، كما يساعده في التعرف على وجوه الزائرين.

الممتلكات المحيطة

من الشائع أن يقوم المشاهير والشخصيات المؤثرة بشراء المنازل المجاورة لمنزلهم من أجل الخصوصية، إذا كانت مطروحة للبيع، غير أن مارك انتقل بحبه للخصوصية إلى الطلب من جيرانه شراء منازلهم حتى إذا لم يعرضوها للبيع.

وأنفق مارك 30 مليون دولار إضافية لشراء المنازل المحيطة بمنزله في بالو ألتو لضمان تمتعه بأقصى قدر من الخصوصية.

التحكم

على الرغم من أن مارك اشترى جميع المنازل المحيطة بمنزله في بالو ألتو، فإنه يؤجرها لأصحابها الذين اشترى منهم، حتى يمكنه التحكم في كيفية تسويق العقارات حول منزله ومن يقيم بها.

نزاعات عقارية

بعد أن اشترى مارك وزوجته بريسيلا تشان عقارين متجاورين في جزيرة كاواي مقابل 100 مليون دولار، أقاما جداراً بطول 6 أقدام حول ممتلكاتهما، مما تسبب في إزعاج جيرانهما وإثارة غضبهم.

وظهر اسم قطب التكنولوجيا في دعوى قضائية بأنه كان يجبر سكان هاواي الأصليين الذين لديهم ملكية قانونية على التخلي عن منازلهم.

شاطئ خاص

أنفق مارك 60 مليون دولار لشراء قصرين متجاورين في بحيرة تاهو على مساحة 10 أفدنة ويحتويان على 15 غرفة نوم، أحدهما هو براشوود كان مملوكاً للروائي الشهير الراحل ستيوارت إدوارد وايت في عشرينيات القرن الماضي.

والآخر هو قصر كاروسيل الذي تم بناؤه في الثلاثينيات، وبين العقارين المتجاورين واجهة مائية خاصة بطول 600 قدم على الساحل الغربي لبحيرة تاهو والتي تخص مارك وحده.

صفقة سرية

بينما يُتهم النظام الأساس للفيس بوك بأنه غير مبالٍ بالحفاظ على معلومات المستخدم الشخصية وخصوصيته، فإن مارك على استعداد لبذل أي جهد لحماية خصوصيته.

فقد اشترى الملياردير منازله في بحيرة تاهو عن طريق صفقة فائقة السرية، تشتمل على سلسلة من اتفاقيات عدم الإفصاح التي نصت على إزالة جميع قوائم صور المنزل من الإنترنت.

بين عمالقة التكنولوجيا

بالنسبة لشخص بحجم مارك المالي، فمن المنطقي أن تقع منازله في مناطق خاصة بالمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون وغيرهم من الشخصيات الشهيرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعية.

حيث تمتلك المديرة التنفيذية لشركة ياهو ماريسا ماير ورجل الأعمال المشارك في تأسيس محرك البحث غوغل عقارات في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كما كان الراحل ستيف جوبز ومؤسسو هيوليت باكارد يعيشون هناك.

غرفة الذعر

كشفت بعض التقارير المسربة عن أن مارك يعتزم هدم المنازل الأربعة التي اشتراها في بالو ألتو وإعادة بنائها بالكامل، على أن يكون أحدها بمثابة ملجأ أو غرفة ذعر، ذات جدران من الطوب الأبيض وأبواب ونوافذ من الصلب الداكن وسقف معدني رمادي داكن.

ويعنى مارك كثيراً بحماية وأمان عائلته، حيث ورد أنه أنفق 23 مليون دولار على وسائل الحفاظ على سلامتهم وأمنهم في العام 2020