فايز السعيد والجسمي في عمل جديد

مراد اليوسف (دبي)

كشف الفنان فايز السعيد عن تعاون جديد من ألحانه سيجتمع به مع الفنان حسين الجسمي، مؤكداً أنه قريب جداً، وأنه سيتم الكشف عنه، وحسب قوله «سيكسر الدنيا». ويستعد السعيد لطرح عمل غنائي جديد من اللون العراقي بصوته، يتعاون به مع الملحن العراقي علي صابر بأغنية تحمل عنوان «ليش أنت هالقد حلو؟».

وقال السعيد: «بعد غياب طويل أعود وأقدم بصوتي أغنية عراقية جديدة أجدد بها تعاوني مع الملحن القدير علي صابر في تعاون جديد بعد أعمال سابقة قدمتها من ألحانه، وهي أغنية صيفية سريعة لها طابع خاص جميل جداً تحمل توزيع الصديق حسام وكلمات الشاعر العراقي قصي عيسى».

وأوضح السعيد أنه يحب التنويع في الأشكال الموسيقية التي يختارها لصوته، مضيفاً: «أقدم دائماً بصوتي أغنيات متنوعة في شكل الألحان والجمل الموسيقية وحتى في اختيار الكلمة الملفتة في أي أغنية، وأنا سعيد بتقديم هذا العمل للجمهور العربي من خلال الأغنية العراقية، بعد أن نجحت بتقديم مؤخراً أغنية من اللون الغنائي السعودي من خلال أغنية حرمت عيني من كلمات الشاعرة نهى نبيل وألحاني، وتخطت مشاهداتها 3 ملايين مشاهدة».