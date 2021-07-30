«حامل اللقب».. أولى بطولات هشام ماجد

القاهرة (الاتحاد)

يصور الفنان المصري هشام ماجد قريباً أولى بطولاته السينمائية بعنوان «حامل اللقب» تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج هشام فتحي، ويشاركهم البطولة محمد سلام.

وقال هشام ماجد: تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يناقش عدداً من القضايا التي تهم المجتمع، ويتناول الفيلم قصة حب تجمعني بالفنانة دينا الشربيني، ويعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى في السينما بعد أن تعاونت مع شيكو، في العديد من الأعمال على مدار الأربع سنوات الماضية، في السينما أو الدراما التلفزيونية.

وأضاف: انتهيت من تصوير فيلم «تسليم أهالي»، وأجسِّد من خلاله دور طبيب بشري يحلم بالهجرة إلى كندا ويدعى «خليل صدقي»، ويدخل في العديد من المواقف مع بطلة العمل دنيا سمير غانم، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد للشخصية التي أقدمها. وأشار هشام ماجد إلى أنه يشارك ضيف شرف في مسلسل «عودة الأب الضال» مع الفنان بيومي فؤاد، حيث يشارك في حلقة من حلقات العمل التي تعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، ويقدِّم دور ضابط مزيف بالحلقة الأولى.