«الجوز» يقي من السرطان ويحمي القلب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة طبية أن تناول الجوز (عين الجمل) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض أهمها السرطان والقلب.

وحللت الدراسة عادات الأكل لدى 7216 شخصاً ومقدار ما يتناولونه من المكسرات عامة والجوز خاصة، على اعتبار 28 جراماً من المكسرات بمثابة حصة واحدة.

وأوضح موقع «Express» أن الباحثين اكتشفوا أن استهلاك الجوز ارتبط بانخفاض كبير في مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاث حصص من الجوز أسبوعياً كان لديهم خطر وفيات أقل بنسبة 39 في المئة، مع ملاحظة تأثيره الوقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية ووفيات السرطان ومرض السكري.