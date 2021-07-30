بركان يحرق الغابات

جاكرتا (د ب أ)

تسبب ثوران بركان ليواتولو في حريق غابات بجزيرة ليمباتا شرقي إندونيسيا. وثار بركان ليواتولو يوم الخميس، ما أدى لانبعاث عمود من الرماد البركاني بارتفاع 800 متر. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبدالله مهاري، «بؤر الحريق في مناطق يصعب الوصول إليها وخطيرة، ومعدات مكافحة الحريق ليست كافية». وأضاف أن الوكالة سترسل مروحية مضخات مياه في محاولة لإخماد النيران.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي قُتل عشرات الأشخاص كانوا يعيشون قرب البركان البالغ ارتفاعه 1423 متراً، بعد أن تسبب الإعصار المداري سيروجا في سيل من المواد البركانية دفنت قراهم.