سكارليت جوهانسن تقـاضي والت ديزني

لوس انجليس (رويترز)

رفعت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسن دعوى قضائية على شركة والت ديزني، قالت فيها، إن الشركة خالفت العقد الموقع بينهما عندما طرحت فيلم «بلاك ويدو» أو (الأرملة السوداء) الذي تؤدي فيه دور بطلة خارقة، عبر البث المباشر تزامناً مع طرحه بدور العرض. وذكرت الدعوى أن سياسة الطرح الثنائي تلك قللت من أجرها الذي يعتمد جزئياً على إيرادات شباك التذاكر وكان من المفترض طرحه حصرياً في دور السينما. وبدأت الشركة عرض الفيلم 9 يوليو في دور العرض وبثته في الوقت نفسه عبر خدمة ديزني+ مقابل 30 دولاراً. وترى جوهانسن أن ديزني أرادت بذلك تحويل الجماهير صوب استخدام ديزني+ «ليتسنى لها الاحتفاظ بالإيرادات لنفسها.