عائلة أميركية تطالب بنصيبها من الثورة العلمية

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت عائلة هنرييتا لاكس، وهي أميركية من أصل أفريقي ساهمت الخلايا التي أخذت من جسمها من دون علمها في إحداث ثورة في الطب الحديث، عزمها على تقديم شكوى ضد المجموعات الصيدلانية التي حققت أرباحاً بفضل هذه الخلايا. وقالت حفيدتها كيمبرلي لاكس «إنهم يستخدمون خلاياها منذ 70 عاماً، ولم تتلق عائلة لاكس أي شيء في مقابل هذه السرقة». وأضافت «لقد عاملوها مثل جرذ المختبر، وكأنها ليست من البشر، وكأن لا عائلة لديها». ومكّنت خلايا هنرييتا لاكس التي توفت عام 1951 مختبرات العالم كله من تطوير لقاحات - أبرزها ضد شلل الأطفال - وعلاجات للسرطان، وبعض تقنيات الاستنساخ.